В Конгрессе США ни республиканцы, ни демократы не поддерживают идею перенести президентские выборы из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

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Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что дата выборов «высечена на камне».

Также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовала выдержку из конституции, где говорится, что изменить дату выборов может только Конгресс.

Более того, сенатор-демократ Камала Харрис отметила, что »Трамп просто напуган, потому что знает, что проиграет Байдену».

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