Президент США Дональд Трамп предложил перенести назначенные на ноябрь президентские выборы. Эту мысль и ее обоснования он изложил у себя в Twitter.

Глава американского государства считает, что это стоит сделать из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по почте. «Голосование 2020 года будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории. Это станет позором для США», — написал он.

По мнению Трампа, избирателям нужно дать возможность голосовать «правильно, надежно и безопасно», и для этого следует рассмотреть вопрос о переносе голосования.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента и Республиканской партии, которую он представляет, грозит быть рекордно низким на грядущих выборах.

Соединенные Штаты лидируют среди всех государств мира по числу зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и погибших в результате этого. По данным института Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 4,4 миллиона случаев инфицирования и более 150,7 тысячи смертельных исходов.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

