Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК заявил со ссылкой на предоставленную ему и другим претендентам на президентский пост информацию, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Беларусь для организации провокаций.

«Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», — сказал Дмитриев журналистам, уточнив, что эта информацию была предоставлена госсекретарем Совбеза Андреем Равковым.

«По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируют в подобных целях», — цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Кроме того, «нам сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, что мы уже знаем из ГосСМИ, обученных подрывной и снайперской деятельности. И если в случае с коронавирусом он угрожает независимым наблюдателям, то боевики целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — добавил кандидат в президенты.

Minval.az