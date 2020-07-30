Российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Беларуси, чтобы обсудить задержание 33 предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как рассказал сам Мезенцев журналистам, встреча согласована на первую половину дня в четверг.

Напомним, о задержании 32 россиян и одного гражданина Беларуси накануне сообщило государственное информагентство «БелТА», ссылаясь на источники. Оно опубликовало полный список имен задержанных с годами рождения. По сведениям агентства, всего в страну въехало около 200 «вагнеровцев», задачей которых было дестабилизировать ситуацию в предвыборный период.

В российском посольстве сначала сообщили, что официальных уведомлений на этот счет не получали и поэтому направили запрос в белорусские компетентные органы. Вечером в среду дипмиссия сообщила, что главное консульское управление белорусского МИД уведомило российских дипломатов о задержании 32 росссиян.

Президент Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал экстренное заседание Совбеза Беларуси и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением — «что происходит».

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