Задержанные накануне под Минском россияне из ЧВК «Вагнер» дают показания.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков в четверг.

«Дают показания», — сказал Равков журналистам, отвечая на вопрос о задержанных.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 «боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совбеза Беларуси подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Minval.az