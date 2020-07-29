В Украине с 1 августа начнут действовать новые карантинные правила. В стране после снятия ограничений резко выросло количество заболевших COVID-19. Только за последние сутки в стране выявлено 1022 случая коронавируса, 21 человек умер от осложнений.

«Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в «зеленой» зоне – масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. метров на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве.

Между «красной» и «зеленой» зонами будут установлены посты и ограничено движение.

Министерство здравоохранения 29 июля опубликовало сообщение, в котором говорится, что области могут перейти к следующему этапу карантина, только если соответствуют определенным критериям, в частности, речь идет о контроле передачи вируса и возможностях больниц. И таким условиям не соответствуют 10 областей Украины.

По данным украинских властей на 29 июля 2020 года, в стране коронавирусом заболели почти 67,5 тысячи человек, из них 1650 умерли.

Minval.az