Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во вторую волну COVID-19.

Об этом заявил заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов на телеканале «Россия 24».

Он не согласился с мнением, что осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.

«Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — рассказал Иматдинов.

«Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число россиян, болеющих COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, на данный момент превышает 25%.

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