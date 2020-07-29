Власти Польши приняли решение отказаться от размещения американских истребителей F-35 на авиационной базе в Мальборке, пишут Argumenti.ru.

Кроме того, официальная Варшава решила не дислоцировать зарубежную авиатехнику в городе Миньск-Мазовецки с учетом близости баз рядом с этим населенным пунктом к границе России и Беларуси.

Польша считает, что благодаря этим мерам вероятный противник не получит возможности изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II.

Принимая во внимание эти обстоятельства, руководствоо республики предложило союзникам по НАТО обустроить базу для новых истребителей в Свидвине, добавляет Defence24.

Minval.az