Верховный суд Беларуси приговорил к 12 годам колонии усиленного режима Андрея Втюрина — бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики и бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Суд признал Втюрина виновным в подстрекательстве к даче взятки и получении взятки. Помимо лишения свободы, суд лишил Втюрина звания полковника.

Втюрин обвинялся в получении взяток на 192 тысячи долларов, в том числе от двух граждан РФ, представителей российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». По версии следствия, Втюрин также подстрекал одного из россиян дать взятку тогдашнему главе государственного предприятия «Белтелеком» Сергею Сиводедову.

Втюрин признал свою вину, но указывал, что у него «есть сомнения в отдельных вопросах квалификации» его действий.

Другие 15 фигурантов дела Втюрина, в том числе бывший директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов и двое граждан России, получили наказания от штрафа в 5 тысяч базовых величин до семи с половиной лет лишения свободы. Граждане России Виталий Горбачев и Владимир Казанцев освобождены из-под стражи в зале суда, суд постановил считать их наказание отбытым с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Андрей Втюрин работал в службе безопасности президента Беларуси Александра Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял ее.

Затем Втюрин перешел на работу в Совет безопасности Беларуси. Вскоре после задержания по делу о взятках весной 2019 года он был уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

СМИ страны называли Втюрина одним из самых влиятельных людей страны.

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