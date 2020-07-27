На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о запрете главе государства осуществлять официальные визиты в другие страны, поскольку «после них происходят одни несчастья».

Так, в тексте петиции указывается, что визиты Зеленского сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал с официальным визитом. Например, в Париже, Омане, Прикарпатье. «В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», — сказано в тексте.

Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.

Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку такой инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции, передает «Известия».

17 июля петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов. В тексте говорится, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было уйти в отставку в случае нарушения закона страны. Однако в июле 2020 года президент признался, что не задекларировал крупную сумму дохода, тем самым нарушив закон «О предотвращении коррупции».

Minval.az