В результате деятельности органов военной прокуратуры в первом полугодии 2020 года раскрыто 99,5% преступлений.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики — военный прокурор, генерал – лейтенант юстиции Ханлар Велиев, выступая с отчетным докладом на оперативном совещании в Военной прокуратуре.

Он отметил, что за отчетный период в целях более надежной защиты прав и свобод человека и повышения эффективности осуществляемых в связи с этим мер, обеспечения преемственности дисциплины в Вооруженных силах, предотвращения преступности и других противоправных действий, совместно с соответствующими государственными структурами был проделан ряд работ, в результате которых в целом число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.

Minval.az