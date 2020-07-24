По словам Дмитрия Пескова, глава региона координирует действия силовых ведомств, включая Росгвардию, в том числе в ходе борьбы с терроризмом, в этой связи и произошло назначение. «Кадыров сам координирует действия силовиков при возникновении террористической угрозы и каждый раз показывал высокую эффективность», — напомнил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что присвоение воинского звания не связано с желанием как-то поддержать главу Чечни на фоне применённых к нему американских санкций. По словам Пескова, Кадыров сам способен за себя постоять.

Вместе с тем, он выразил недоумение, что санкции введены не только в отношении самого лидера Чечни, но и членов его семьи. Поэтому в Кремле с пониманием относятся к высказываниям Кадырова в адрес госсекретаря США Майка Помпео, которого в качестве ответного жеста включили «во все санкции, какие только есть в Чечне».

«Это вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов», — прокомментировал действия Кадырова Песков.

О присвоении высокого звания и разговоре по этому поводу с Путиным накануне сообщил сам Кадыров. «Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. <…> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал глава Чечни в соцсети.

Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.

Minval.az