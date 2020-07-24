Вступил в силу федеральный закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцам и людям без гражданства. По новым правилам, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства и может претендовать на новый статус, прожив в стране меньше, чем требовалось ранее.

Теперь бывшим советским гражданам, которые не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик, до получения российского паспорта не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. То же самое касается иностранцев, один из родителей которых живет в России и имеет гражданство, либо если человек обзавелся семьей и детьми с россиянином или россиянкой, сообщает РИА Новости.

Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии достаточно действующего вида на жительство при подаче заявления на получение российского паспорта.

Выпускники российских вузов могут рассчитывать на новый статус не через три, а через один год работы в стране.

В середине июля президент Владимир Путин упростил получение гражданства для иностранцев с совершеннолетними дееспособными российскими детьми. В марте был принят закон об упрощенном получении российского паспорта для украинцев и белорусов.

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