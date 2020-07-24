Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.

Накануне в полицию поступило заявление о пропаже пятилетней девочки. Ребенка искали несколько часов и в итоге обнаружили в квартире местного жителя. Он подозревается в похищении и изнасиловании малолетней.

Горожане собрались у дома задержанного и требовали выдать его им для расправы. Они стучались во все квартиры, чем напугали жильцов. Полиция с трудом сдерживала натиск толпы, передает «Sputnik».

Кроме того, возмущенные жители направились к администрации Сатпаева. Они подожгли машины возле здания полиции и выбили стекла в жилых домах. В город были стянуты силы Национальной гвардии.

Власти заверили, что девочка находится с матерью, и призвали жителей не поддаваться на провокации. К утру обстановка в Сатпаеве стабилизировалась.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на экстренном брифинге заявил, что отдельные граждане пытались совершить хулиганские действия, но полиция пресекла эти попытки.

Minval.az