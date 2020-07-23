«В связи с использованием армянами завезенного из Сербии оружия во время провокации в Товузском районе Азербайджана были проведены соответствующие переговоры. Сербское государство начало официальное разбирательство в связи с этим, мы ждем итогового объяснения».

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Сербская сторона понимает серьезность вопроса. Когда я пригласил временного поверенного в делах Сербии в МИД, я открыто заявил, что у нас имеется достоверная информация о том, что из Сербии в Армению была отправлена крупная партия оружия. Теперь слово за сербской стороной. Это нужно расследовать и дать нам объяснение о произошедшем, ждем результатов. Безусловно, мы продолжаем контакты посредством нашего посольства. Наш посол провел в этой стране определенные встречи, мы получили ответы на некоторые вопросы. Сербская сторона уже начала процесс официального разбирательства этого вопроса. Азербайджанская сторона ждет адекватного разъяснения», — подчеркнул замминистра.

Minval.az