Антиазербайджанская кампания польского телеканала TVP World получила неожиданное продолжение. Пока польские власти объясняли содержание скандальных передач своего общественного вещателя «свободой прессы», в самой Варшаве деятельностью его зарубежного подразделения заинтересовались антикоррупционные органы. Под подозрением оказались финансовые операции, связанные с производством телевизионных программ, а также принципы распределения государственных средств.

Напомним, в последние месяцы TVP World неоднократно выступал с материалами, содержавшими оскорбительные выпады против Баку и его государственных институтов. Телеканал предвзято освещал события Отечественной войны, её результаты и последующие процессы в регионе, фактически подыгрывая силам, заинтересованным в пересмотре сложившихся реалий и подрыве мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Подобная редакционная политика стала неприятным сюрпризом для Баку, учитывая традиционно дружественный характер азербайджано-польских отношений.

В течение лета 2026 года руководителя дипломатической миссии Польши дважды вызывали в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему был выражен решительный протест. Польская сторона попыталась объяснить происходящее независимостью редакционной политики TVP World.

Однако ссылка на свободу прессы не снимает вопроса об ответственности общественного вещателя за соблюдение профессиональных стандартов. Тем более когда речь идёт о структуре, существующей в том числе за счёт государственных средств и представляющей Польшу перед международной аудиторией.

9 ноября польский медиапортал WirtualneMedia опубликовал материал журналиста Адриана Джабки под названием «Программный совет TVP требует разъяснений. Это касается TVP Info и TVP World».

Согласно публикации, 18 ноября программный совет польского общественного телевидения намерен рассмотреть ситуацию в зарубежном медиацентре TVP, отвечающем, в частности, за TVP World и Belsat. На заседание планируется пригласить генерального директора TVP Томаша Сыгута.

Председатель совета Барбара Билинска подтвердила, что деятельность международного вещания включена в повестку предстоящего заседания.

Параллельно пять членов программного совета — Роберт Колаша, Войцех Коркуч, Кшиштоф Мроз, Ванда Надобник и Анна Собецкая — выступили с заявлением, содержащим резкую критику информационной политики общественного телевидения.

Авторы документа обвинили вещателя в несоблюдении принципов объективности, достоверности и плюрализма. В качестве одного из примеров они привели освещение событий вокруг Конституционного трибунала Польши.

По их оценке, вместо беспристрастного представления фактов зрителям предлагается определённая политическая интерпретация происходящего. Кроме того, общественное телевидение не обеспечивает полноценного освещения ряда важных событий, что противоречит возложенной на него общественной миссии.

Но наиболее серьёзные претензии касаются финансовой деятельности зарубежного медиацентра, возглавляемого Михалом Бронятовским.

Как сообщает WirtualneMedia, Центральное антикоррупционное бюро Польши направило в Варшавскую окружную прокуратуру уведомление о предполагаемых нарушениях при передаче производства телевизионных программ сторонним организациям.

Ранее портал Zero.pl опубликовал сведения о расходах на отдельные проекты международного вещания и возможных личных связях между участниками их производства.

Приведённые цифры вызывают немало вопросов.

Так, программа «Польша — инновационный центр» обошлась приблизительно в 2,5 миллиона злотых, а производство проекта «Города культуры» стоило около 2,8 миллиона злотых.

При этом отдельные материалы, на создание которых выделялись значительные суммы, собирали на YouTube всего несколько десятков или сотен просмотров.

Разумеется, статистика YouTube не отражает всей аудитории телевизионного вещания. Однако столь существенные расходы требуют убедительного экономического обоснования, особенно если производство финансировалось за счёт средств польских налогоплательщиков.

Вопросы вызывает и система привлечения сторонних подрядчиков. Именно обстоятельства передачи им телевизионных заказов стали предметом обращения Центрального антикоррупционного бюро в прокуратуру.

Впрочем, определённая ирония в этой истории очевидна уже сегодня. Телеканал, с завидной уверенностью обвинявший Азербайджан в «коррупции» и «нарушении демократических принципов», сам оказался под пристальным вниманием польских антикоррупционных органов.

Похоже, у TVP World появилась тема для действительно серьёзного журналистского расследования. И искать её на этот раз далеко от собственной редакции не придётся.