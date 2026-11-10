Российский военный самолёт Ту-154М вечером 8 ноября совершил необычный рейс из Москвы в Израиль. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Бен-Гурион около 21:00 по местному времени. Об этом сообщил израильский военный журналист Итай Блюменталь.

По его данным, в последние годы посадки российских военных самолётов в Бен-Гурионе практически не фиксировались. Дополнительное внимание к рейсу привлекло и то, что воздушное судно находится под санкциями США.

Речь идёт о Ту-154М с регистрационным номером RA-85042, принадлежащем 223-му лётному отряду Минобороны России. Подразделение специализируется на перевозке российских чиновников, военнослужащих и официальных делегаций.

Информация о пассажирах появилась только 10 ноября. По данным израильского телеканала Kan 11, на борту находилась российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым — начальником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ).

Как сообщается, визит состоялся по просьбе США и был связан с переговорами с представителями израильских силовых структур. При этом подробности встреч, их повестка и возможные договорённости не раскрываются.

Израильская армия, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и посольство России отказались комментировать прибытие самолёта. Российская дипломатическая миссия также не подтвердила состав делегации и цели её визита.

После пребывания в Израиле Ту-154М направился в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланирован очередной раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта.