Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинской делегации непросто вести переговоры с российской стороной в Абу-Даби. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами тяжело. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья», – сказал Зеленский во время дискуссии в Копенгагенском университете, отвечая на просьбу рассказать о ходе переговоров с представителями США и России, которые проходят в Абу-Даби.

Он уточнил, что участники переговоров сосредоточены прежде всего на гуманитарных вопросах, в том числе на обмене пленными.