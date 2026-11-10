Прекращение поддержки Украины может привести к усилению российских гибридных атак против европейских стран или попыткам Москвы восстановить влияние на территории бывшего СССР. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью DR Nyheder, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, без поддержки Киеву Россия может активизировать гибридные операции против Молдовы, Румынии, Болгарии, Германии, Финляндии и Дании.

«Это мягкий сценарий по сравнению с другими возможными последствиями», — отметил украинский президент.

Более серьезным риском Зеленский назвал попытки России расширить влияние на страны Балтии и Молдову. Он подчеркнул, что угроза безопасности балтийских государств, входящих в НАТО, может привести к масштабному противостоянию с участием всей Европы и США.

Кроме того, президент Украины не исключил попыток России заблокировать Балтийское море по аналогии с ситуацией в Черном море.

Зеленский подчеркнул, что сильная Украина необходима Европе не только с точки зрения безопасности, но и для противодействия российскому влиянию.