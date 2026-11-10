В рамках COP31 в Анталье подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджана, Болгарии, Грузии и Турции.

Как сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, документ подписали глава азербайджанского энергетического ведомства Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Соглашение направлено на развитие зеленого энергетического коридора Азербайджан — Грузия — Турция — Болгария, укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи электроэнергии. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и поставок чистой электроэнергии, определение необходимых условий для её безопасной и бесперебойной передачи, а также совершенствование оптоволоконной связи в рамках проекта.

Эта инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии Азербайджана, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнеров и превращению Азербайджана в межрегиональный электроэнергетический узел.