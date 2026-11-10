Президент США Дональд Трамп высоко оценил выступление министра войны Пита Хегсета, выступившего против инициированной конгрессменом Томасом Масси процедуры импичмента. Американский лидер назвал автора инициативы «тотальным лузером».

Об этом Трамп написал в Truth Social, поставив Хегсету оценку «А с тремя плюсами» за защиту от обвинений.

Сам Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне назвал инициативу об импичменте «политическим спектаклем», «фарсом» и «саботажем».

По его словам, резолюция Масси продиктована личными амбициями и направлена на подрыв авторитета президента, страны и американских военнослужащих.

«Это не надзор и не привлечение к ответственности. Это политический спектакль, личный манифест, продиктованный эго и обидой», — заявил глава Пентагона.

Хегсет также предупредил, что инициатива может послать противникам США, включая Иран и наркокартели, сигнал о готовности Вашингтона наказывать собственное военное руководство за проведение законных операций.

Ранее республиканец Томас Масси представил в Палату представителей восемь статей импичмента против Хегсета. Законодатели должны рассмотреть резолюцию не позднее 11 ноября.