Между США и Китаем возникли разногласия по поводу формата и повестки трехсторонней встречи с участием России, которая планируется на полях саммита АТЭС 18–19 ноября в Китае, рассказали источники The Wall Street Journal.

Идею трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России Владимир Путин предложил Дональду Трампу во время последнего телефонного разговора 9 октября. Стороны предварительно согласны на ее проведение.

Однако Пекин хочет, чтобы саммит проходил по строго установленному сценарию: каждый из них должен зачитать заранее подготовленное заявление, а возможности для обсуждения должны быть сведены к минимуму. По словам китайского представителя, в таком формате Китай готов обсуждать Украину и другие важные вопросы. Если же предварительной подготовки не будет, Пекин предпочел бы провести отдельные двусторонние встречи.

Администрация Трампа, в свою очередь, настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам активнее обмениваться мнениями, а не ограничиваться заранее подготовленными монологами, пишет WSJ.

Кроме того, Трамп дал понять, что хочет поднять вопрос о контроле над ядерными вооружениями, но Пекин, как отмечает WSJ, уже давно «неохотно идет на какие-либо переговоры по этому вопросу». Для Китая переговоры по этому вопросу несут риск того, что за Пекином закрепится статус более слабой стороны, а такой вариант для Си Цзиньпина неприемлем. Один из китайских представителей заявил, что Пекин не согласится участвовать в такой встрече.