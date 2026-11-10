На следующей неделе Катар может принять переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрахим Калын.

По данным арабских СМИ, в центре обсуждений находится проект соглашения, в рамках которого США готовы согласиться с гражданской ядерной программой Ирана, предусматривающей, в частности, обогащение урана на иранских объектах до уровня 3,67% и частичную разморозку иранских банковских активов за рубежом.

Свое заявление Ибрахим Калын сделал, выступая на конференции в Анкаре. Он сообщил, что на следующей неделе Катар, один из главных региональных посредников в американо-иранских переговорах, примет у себя консультации с участием Джей Ди Вэнса и Мохсена Резаи.

Как отметил Калын, на данный момент даже небольшой военный инцидент «на земле» может ввергнуть Ближний Восток в полномасштабную войну.