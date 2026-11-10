Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями.
«Уважаемый господин Президент.
Мой дорогой Брат.
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.
Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.
Аллах рехмет элясин!», — говорится в письме.