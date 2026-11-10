Вашингтон продолжает готовить трехстороннюю встречу лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, и в ближайшее время по этому вопросу могут появиться хорошие новости, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Стремление к проведению этой встречи есть. Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить ее. Надеюсь, в скором времени появятся хорошие новости на этот счет», – сказал глава Госдепартамента журналистам.

Напомним, трехстороннюю встречу лидеров планируют провести на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в Китае.