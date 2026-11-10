Пять человек погибли, еще 10 получили тяжелые травмы в результате двух массовых аварий на автомагистрали «Тракия» в Болгарии.

По данным болгарских СМИ, около 50 автомобилей столкнулись на автомагистрали «Фракия» в районе города Ямбол. В столкновениях участвовали десятки автомобилей, автобусы, микроавтобусы и грузовики.

ДТП произошли в районе развязки Зимница – Драганцы на юго-востоке страны. По предварительным данным, причиной аварий стал густой туман, существенно ограничивший видимость.

На место направили полицию, пожарных, медиков и военнослужащих. Военно-транспортный самолет Spartan находится в готовности к эвакуации тяжелораненых в больницы Пловдива и Софии.