В Министерстве обороны прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков освобожден от занимаемой должности и что его брат занимает высокую должность в армянской армии.

Как сообщили в Министерстве, эта ложная информация:

«Эти сообщения — клевета и дезинформация, распространяемая противниками с целью провокации. К сожалению, в последнее время сообщения на эту тему часто распространяются и обсуждаются в социальных сетях, что явно говорит о том, что это делается с целью создания предвзятого, враждебного отношения, и введения людей в заблуждение. Сообщаем, что первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков в настоящее время находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности.

В то же время отметим, что брат генерал-полковника Наджмеддина Садыкова скончался в начале 80-х годов прошлого века. Превращение таких несоответствующих действительности тем в объект обсуждения не укладывается ни в какие этические нормы. Мы призываем представителей прессы быть максимально внимательными и использовать официальные источники при распространении новостей в связи с деятельностью Министерства обороны».

Minval.az