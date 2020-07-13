«В условиях борьбы всего мирового сообщества против пандемии со стороны Армении была совершена провокация против Азербайджана».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, ранее армянская сторона, выступая, отметила, что они якобы поддерживают инициативу генсека ООН о глобальном прекращении огня и привержены этому: «В совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении этот момент нашел отражение в той или иной форме. В связи с этим мы еще раз стали свидетелями очередного лицемерия, грязной игры и хитрости Армении. Но этой хитростью они опозорили себя, поставили себя в сложное положение».

Х.Гаджиев отметил, что осуществление Арменией этой провокации можно объяснить несколькими факторами: «Во-первых, Армения пытается избежать ответственности за оккупацию и агрессию. Во-вторых, они понимают, что Азербайджан должен освободить свои земли от оккупации, другого пути нет. Это также показывает давление со стороны международного сообщества» (цитата по АПА).

Помощник президента отметил, что в последнее время позиции Азербайджанской Республики в международных организациях, в целом в международной плоскости еще более укрепляются: «Принятые решения, резолюции наглядно показывают это. Проведенные на оккупированных территориях Азербайджана незаконные выборы были решительно и однозначно осуждены всей международной общественностью. По инициативе президента Азербайджана в период коронавируса были проведены многочисленные международные мероприятия. Мы также добились созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной глобальной повестке дня, при единогласной поддержке мирового сообщества — более 130 государств поддержали позицию Азербайджана. 10 июля в соответствии с процедурами ООН и указом Генерального секретаря Генеральной Ассамблеи ООН эта сессия была созвана. Все эти достигнутые Азербайджаном успехи серьезно беспокоят Армения».

Хикмет Гаджиев добавил, что в то же время ситуация внутри самой Армении очень напряженная: «В Армении до сегодняшнего дня господствовала напряженная социально-экономическая, демографическая ситуация. Политическая система страны находится в кризисе. В таком случае руководство Армении прибегло к таким провокациям, чтобы прикрыть свою неудачную политику против COVİD-19 и отвлечь внимание народа и общественности на образ внешнего врага. На фоне всего этого со стороны Армении была совершена провокация на азербайджано-армянской границе. Еще раз хотелось бы отметить, что ответственность за это лежит на политическом и военном руководстве Армении. Кровь наших шехидов не осталась на земле, Вооруженными Силами Азербайджана в ответ на подобные провокационные действия Армении принимаются и будут приниматься необходимые меры».

Minval.az