Похоронен ставший шехидом офицер азербайджанской армии.

Тело старшего лейтенанта Азербайджанской Армии Махмудова Рашада Рашид оглу (1992 г.р.), погибшего в ночь на 13 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении с целью захвата наших позиций в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, предано земле в селе Ашагы Джюрели Билясуварского района, сообщает АПА.

В похоронах приняли участие члены руководства исполнительной власти района, военнослужащие и представители общественности района.

Minval.az