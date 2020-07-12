Учёные из Германии обнаружили, что с течением времени в телах переболевших CoViD-19 падает количество антител к коронавирусу. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на ZDF.

Исследование было проведено с участием первых больных CoViD-19 в Германии. Они лечились от новой болезни ещё в январе. Вывод печальный. Как рассказал Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг, антитела к коронавирусу сокращались у четырёх из девяти пациентов.

Что пока не ясно – как эта ситуация влияет на долгосрочный иммунитет. Теоретически некоторые из переболевших пациентов могут заразиться повторно.

Похожие выводы ранее сделали и учёные из Китая. Особенно быстро антитела пропадали у тех, кто перенёс инфекцию в лёгкой бессимптомной форме.

Minval.az