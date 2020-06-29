Китайские ученые провели исследование с антителами к коронавирусу. Они сравнили иммунные реакции более 70 человек, которые перенесли COVID-19.

Как передает ABC News, оказалось, что антитела, выработанные в организме после заражения, могут исчезнуть уже через два месяца. Именно это произошло с 40 процентами тех, у кого болезнь протекала бессимптомно. Кроме того, антител лишились 13 процентов тех, кому действительно пришлось тяжко в борьбе с коронавирусом.

Таким образом, ученые отметили в своем докладе, что переболевшим COVID-19 пока нельзя выдавать «иммунные паспорта». Таким образом, не стоит и разрешать им путешествовать или ходить на работу.

Minval.az