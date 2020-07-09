Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин», — цитирует сайт МО АР послание Гасанова.

Minval.az