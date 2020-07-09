Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства.

О причинах такого решения не сообщается.

Аркадий Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

Minval.az