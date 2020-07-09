Литовская комиссия по радио и телевидению запретила в стране трансляцию российских телеканалов сети RT (Russia Today). Об этом сообщается на сайте комиссии.

Запрет вступит в силу с 9 июля, пишет агентство Baltic News Service. Под запрет попадут канал RT, его версия в HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Запрет введен из-за того, что RT контролирует генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который находится под санкциями ЕС, заявила комиссия.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку в Литве «фантасмагорической тупостью». «Дмитрий Киселев не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет МИА „Россия сегодня“. Они, наверное, в Google просто забили „Россия сегодня“, и им перевело „Russia Today“. Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», — сказала она.

30 июня вещание семи каналов RT (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV) запретили в Латвии, заявив, что они находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева. Тот ответил, что не имеет никакого отношения к RT.

Решение о запрете RT также обсуждают в Эстонии.

Minval.az