Выявлено достаточно доказательств в связи с тем, что Лютфи Гадиров, работавший в 2010-2020 годах художественным руководителем Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов, получал взятки от подчиненных сотрудников в обмен на общее покровительство и лояльность, в связи с чем в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием выявлены обоснованные подозрении в том, что Лютфи Гадиров вступал в преступную связь с другими должностными лицами оркестра, чьи личности в настоящее время устанавливаются следствием, используя коррупционные схемы по общему преступному умыслу, получил в качестве взятки от отдельных лиц, занимающих различные должности в оркестре, в общей сложности денежные средства в размере более 54 тысяч манатов, что составляет 85-90 процентов от заработной платы, перечисленной на пластиковые карты этих сотрудников, в обмен на начисление трудового стажа и за непрекращение их трудовых договоров, несмотря на то, что они в период с января 2017 года по июль 2020 года не приходили на работу, не выполняли трудовые функции.

За указанные незаконные действия Лютфи Гадирову было предъявлено обвинение по статье 311.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса и решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности, всех лиц, участвующих в совершении преступления в той или иной форме.

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