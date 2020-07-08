Президент Ильхам Алиев 8 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове.

В соответствии с распоряжением, для завершения работ, предусмотренных по проекту «Проведение работ по реконструкции на Абшеронском магистральном канале с целью улучшения орошения земель, пригодных для сельского хозяйства на Абшеронском полуострове и повышения водопропускной способности канала», из суммы, указанной а подпункте 1.8.21. «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Minval.az