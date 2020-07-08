Главный эпидемиолог республики Ибадулла Агаев подал в отставку. По его словам, он уволился по собственному желанию.

«С 1976 году работаю в Азербайджанском Медицинском университете. С 1992 года работаю завкафедрой в АМУ, являюсь профессором, а также заслуженным педагогом, заслуженным деятелем наук. В 1991 году работал главным эпидемиологом на общественных началах. За такую работу не дают заработную плату. Никто ничего не говорил мне, я сам написал заявление об уходе», — отметил в беседе с АПА он.

Агаев оказался в центре скандала на прошлой неделе. В беседе с журналистами он заявил, что «уехал в деревню и не следит за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в республике».

«Я не в Баку, я в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни интернета», — сказал Агаев позвонившему ему журналисту.

На замечание сотрудника СМИ о том, что он главный эпидемиолог, в стране продолжается эпидемия Covid-19, Агаев ответил, что он «тоже человек». «У меня тоже есть в районе родня и близкие. Звоните в Минздрав, TƏBİB», — посоветовал он.

Minval.az