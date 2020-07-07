8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 35-39 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

8 июля в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-39, в горах ночью 13-15, днем 25-30 градусов тепла

Minval.az