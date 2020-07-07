Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис прокомментировала данные о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что ВОЗ не рассматривает ситуацию с выявленными случаями заражения опасной.

При этом она подчеркнула, что в организации следят за эпидемиологической обстановкой совместно с китайскими и монгольскими властями.

«На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией», — добавила Харрис.

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