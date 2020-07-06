Благотворительная организация «Врачи без границ» раскритиковала американскую биофармацевтическую компанию Gilead, которая выпускает препарат ремдесивир, за решение продать Соединенным Штатам почти весь объем этого лекарства, произведенный в ближайшие три месяца.

В условиях пандемии SARS-CoV-2 средство против коронавируса должно быть доступно в равной степени всем странам в соответствии с их потребностями, а не сообразно покупательской способности какой-либо из них, подчеркнули «Врачи без границ». Ранее Еврокомиссия допустила ремдесивир к использованию для лечения пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией.

Minval.az