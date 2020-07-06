В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики. На несанкционированном кладбище оказались похоронены пятеро мигрантов, личности двоих удалось установить, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК) России.

У трех могил надгробий не было. Следователи устанавливают личности остальных захороненных. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Отмечается, что неподалеку от мест захоронений мигрантов расположено санкционированное кладбище.

Директор местного ритуального агентства Порфирий Шестаков пояснил агентству Regnum, что двое похороненных мигрантов — уроженцы Таджикистана и Киргизии.

Minval.az