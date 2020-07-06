Арестованный в ходе спецоперации Службы госбезопасности начальник Хозяйственного отдела МИД Салим Ализаде является отцом участницы песенного конкурса «Евровидение-2010», бывшей певицы Сафуры Ализаде.

С. Ализаде замужем за бизнесменом Фархадом Алиевым, сыном покойного министра энергетики Натика Алиева.

Согласно сообщению СГБ, Салим Ализаде получал взятки в размере определенной части средств от предпринимателей, которым переводили деньги со счетов МИДа для покупки товаров для хозяйственных нужд министерства.

Решением суда в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.

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