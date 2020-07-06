Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что он скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.

Морриконе был 91 год.

Minval.az