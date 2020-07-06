Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает La Repubblica.
Отмечается, что он скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.
Морриконе был 91 год.
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает La Repubblica.
Отмечается, что он скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме из-за последствий падения. По данным издания, композитор сломал бедренную кость.
Морриконе был 91 год.
Дата: 2020/07/06 11:03
Раздел: Life-style
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