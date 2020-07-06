Израиль в начале июля осуществил масштабную диверсию на ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан, в результате чего там произошел взрыв и начался пожар. Виновника атаки назвала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что информацию о израильской атаке подтвердил анонимный сотрудник разведки. Он сообщил, что в Нетензе было применено мощное взрывное устройство. Кроме того, журналисты также получили заверение и от представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что происшествие на объекте замедлило развитие ядерной программы Тегерана на месяцы.

О взрыве на ядерном объекте в Нетензе стало известно 2 июля. После того как в прессе появились сообщения о пожаре, в Организации по атомной энергии Ирана, не вдаваясь в подробности, сообщили, что на объекте имел место некий инцидент. Городские власти лишь подтвердили, что там произошел пожар. Власти заверяли, что работа на объекте, несмотря на ЧП, не останавливалась.

Minval.az