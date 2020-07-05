Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде по-прежнему остается в больнице из-за коронавируса. Его состояние постепенно стабилизируется, на днях артист пришел в сознание. Об этом «Москва-Баку» рассказала супруга актера Шахла Багирзаде.

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«Состояние Бахрама стало лучше, он пришел в сознание. Сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких для поддержания их работы, так как поражение слишком большое. Он пока не может разговаривать.

Я знаю, как много людей переживают за Бахрама, и хочу выразить благодарность каждому. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказали нашей семье в этот невероятно сложный момент. Я очень жду, когда смогу встретиться со своим супругом и обязательно расскажу ему, как много людей за него переживали и молились и в Азербайджане, и в России», — сказала Шахла Багирзаде.

Minval.az