Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель президента США Стивен Уиткофф должен передать российской стороне предложения Киева по гарантиям безопасности.

По словам Зеленского, Киев обсуждает с Вашингтоном гарантии безопасности на случай окончания войны с Россией. Соответствующие положения уже включены в проект возможного соглашения.

«Мы говорим о пятой статье НАТО и подобных механизмах. В документе уже прописаны различные варианты гарантий безопасности. Стивен (Уиткофф) передаст их российской стороне, и через день мы получим ответ. Это очень важно. Нам нужны гарантии безопасности после окончания этой войны», – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также заявил, что Украина не проигрывает войну, но несет потери среди людей. По его словам, именно поэтому Киев хочет завершить боевые действия и рассчитывает на поддержку США и Европы.