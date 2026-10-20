Супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти подорвался на морской мине в Ормузском проливе и загорелся, сообщает IRIB.
«Нарушивший правила подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По данным КСИР, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы и, несмотря на предупреждения военных, попыталось выйти из пролива по неразрешенному южному маршруту.
«Ответственность за последствия нескоординированных действий ложится на нарушителей правил», – подчеркнули иранские военные.