Супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти подорвался на морской мине в Ормузском проливе и загорелся, сообщает IRIB.

«Нарушивший правила подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы и, несмотря на предупреждения военных, попыталось выйти из пролива по неразрешенному южному маршруту.