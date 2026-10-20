Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Осло с королем Норвегии Хоконом VIII. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо Норвегии за то, что рядом с Украиной и украинцами в это непростое время», – написал Зеленский. Перед встречей политик и монарх пожали друг другу руки.

По словам украинского лидера, стороны обсудили возвращение украинских детей, которых вывезла Россия. Президент подчеркнул, что Украина намерена вернуть каждого ребенка, и сообщил, что участники встречи рассмотрели возможные шаги для достижения этой цели.

Также Зеленский заявил о необходимости оказать помощь жителям Олешек, находящихся под российским контролем, назвав ситуацию там «просто ужасной».

