В Азербайджане будет создан Карабахский национальный парк общей площадью 88 418 гектаров.

Cоответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в состав национального парка войдут находящиеся в государственной собственности земли пяти районов: 44 773,79 гектара в Агдеринском районе, 24 597,80 гектара в Ходжалинском, 13 514,98 гектара в Кяльбаджарском, 5 314,34 гектара в Шушинском и 217,09 гектара в Лачынском районе.

Указанные земли будут отнесены к категории особо охраняемых природных территорий.