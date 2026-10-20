В Азербайджане участились попытки кибермошенничества – злоумышленники выдают себя за сотрудников госорганов, имитируют голоса с помощью искусственного интеллекта и обманом выманивают у граждан деньги и банковские данные, предупредило Национальное агентство по кибербезопасности.

По данным агентства, мошенники используют подмену телефонных номеров, психологическое давление, звонки и сообщения в WhatsApp, а также технологии искусственного интеллекта для имитации голоса. Их цель – вызвать у людей панику и заставить их передать деньги или конфиденциальную информацию.

Злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений и правоохранительных органов. Они могут угрожать самим гражданам либо звонить их родителям и другим родственникам, утверждая, что близкому человеку срочно нужна помощь. Затем, пользуясь растерянностью собеседников, мошенники пытаются получить их личные и банковские данные, в том числе с помощью фишинговых ссылок.

В агентстве отметили, что жертвами таких схем становятся разные граждане, в том числе родственники государственных чиновников.

Национальное агентство по кибербезопасности призвало граждан не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, поступающим якобы от имени госучреждений. В таких случаях рекомендуется сразу прервать разговор и проверить информацию через официальные каналы связи.